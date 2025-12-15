circle x black
Cerca nel sito
 

Fallou Sall ucciso per aver difeso un amico, 11 anni a imputato 16enne. Il padre: "Una vergogna"

La pm aveva chiesto una pena complessiva di 21 anni. L'omicidio a settembre 2024 in via Piave a Bologna

I genitori di Fallou Sall - (Ipa)
I genitori di Fallou Sall - (Ipa)
15 dicembre 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna, il giovane accusato dell'omicidio di Fallou Sall. Il 16enne fu ucciso a coltellate a settembre 2024 in via Piave, intervenendo in difesa di un amico.

Il ragazzo, coetaneo della vittima, era accusato anche del tentato omicidio di un 17enne amico di Fallou (a sua volta accusato di lesioni e molestie telefoniche nei confronti dell’imputato. In relazione a queste accuse, il 17enne ha ottenuto la messa alla prova e la sua posizione è stata stralciata) e di porto abusivo di un coltello.

Tuttavia, come ha spiegato l'avvocato Pietro Gabriele, "è stato condannato in virtù del primo capo di imputazione per l'omicidio, c'è stata una derubricazione del fatto reato da tentato omicidio a lesioni aggravate per il secondo capo di imputazione. Evidentemente c'è stata condanna anche per il terzo". "La difesa ha chiesto l'assoluzione in virtù dell'esimente della legittima difesa sia per il primo capo di imputazione che per il secondo. Non posso che manifestare insoddisfazione in questo senso, ma massimo rispetto per la sentenza - ha proseguito il legale - Leggeremo i motivi in 90 giorni e, letti i motivi, decideremo sul da farsi".

"Sappiate che oggi in Italia la pena di omicidio è 10/11 anni. Questo è un bell'insegnamento per i nostri figli - ha affermato il padre della vittima - È una vergogna". I genitori di Fallou sono assistiti dalla legale Loredana Pastore. La pm aveva chiesto una pena complessiva di 21 anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fallou Sall omicidio fallou sall omicidio fallou sall sentenza fallou sall processo sentenza
Vedi anche
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza