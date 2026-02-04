L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni torna sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) esprimendo preoccupazione per la salute psicologica ed emotiva dei tre bambini tolti ai genitori e ospiti da oltre due mesi nella casa-famiglia di Vasto e provati dal trauma dell’allontanamento e della rottura del nucleo familiare. “La perizia indipendente realizzata dall’equipe di psichiatri della Asl Lanciano Vasto Chieti – evidenzia Terragni – conferma, infatti, lo stato di disagio e sofferenza dei minori segnalato dalla madre Catherine Trevallion”.

Nella perizia, riferisce Terragni, si legge che è “indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini nell’ottica di una necessaria condivisione con la famiglia degli obiettivi didattici e di adattamento alla collettività tra pari e di scelte per il benessere dei minori”. “I bambini – sempre secondo l’equipe di esperti – presentano una sostanziale adeguatezza delle aree emotivo relazionali. L’interazione con i genitori risulta valida e questi rappresentano per loro un valido riferimento emotivo”.

“L’auspicio – continua Terragni – è che in sede giudiziaria si tenga nel debito conto questa valutazione, conformando anche i tempi del procedimento al superiore diritto alla salute psicologica dei tre bambini”. Il caso di Palmoli, prosegue, "non è certo l’unico né probabilmente quello maggiormente problematico tra i molti casi di allontanamento di minori che vengono portati ogni giorno alla nostra attenzione, ma ha il merito di avere acceso i riflettori su un sistema che necessita riflessione e anche cambiamenti, laddove necessari”. “Al momento – conclude – basterebbe fare riferimento alla normativa vigente, cosa che purtroppo non sempre avviene. Proprio per questo scopo abbiamo voluto fare il punto con il nostro recente documento ‘Prelevamento dei minori, facciamo il punto’ dedicato al tema”.

Cambio alla presidenza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila

Intanto è cambiata la guida del Tribunale per i minorenni dell'Aquila finito sotto i riflettori per il caso della famiglia del bosco di Palmoli (Ch). Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlando, ex deputata del Pci-Pds. Sostituirà Cecilia Angrisano, che ha raggiunto il fine mandato di otto anni e che ora è in attesa di assegnazione.

Il giudice uscente è finita nell'occhio del ciclone dopo la decisione di sospendere la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana Catherine Birmingham e Nathan Trevallion a cui sono stati tolti i bimbi, messi in una casa famiglia a Vasto (Ch). La nomina del nuovo presidente deve essere ratificata dal ministro e poi ci sarà l'insediamento.

