Famiglia nel bosco, cambio alla presidenza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila

Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlando, ex deputata del Pci-Pds, al posto di Cecilia Angrisano

04 febbraio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
Cambio alla guida del Tribunale per i minorenni dell'Aquila finito sotto i riflettori per il caso della famiglia del bosco di Palmoli (Ch). Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlando, ex deputata del Pci-Pds. Sostituirà Cecilia Angrisano, che ha raggiunto il fine mandato di otto anni e che ora è in attesa di assegnazione.

Il giudice uscente è finita nell'occhio del ciclone dopo la decisione di sospendere la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana Catherine Birmingham e Nathan Trevallion a cui sono stati tolti i bimbi, messi in una casa famiglia a Vasto (Ch). La nomina del nuovo presidente deve essere ratificata dal ministro e poi ci sarà l'insediamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tribunale per i minorenni dell'Aquila famiglia del bosco di Palmoli Famiglia nel bosco famiglia nel bosco news famiglia nel bosco ultime notizie famiglia nel bosco abruzzo
