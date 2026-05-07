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Famiglia scomparsa da Piacenza, vasta ricerca nella zona di Tarcento con droni ed elicottero

Mercoledì ritrovata l'auto della donna, con lei i due figli minori e i quattro cani

Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
07 maggio 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento (Udine), dove per l’ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l’auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani di taglia media, di cui non si hanno notizie da tre settimane. E proprio in via Monte Grappa, dov’è stata ritrovata l’auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca che al momento vede impegnati carabinieri, vigili del fuoco con uomini e droni e l'elicottero del reparto volo di Venezia, volontari della Protezione civile e uomini del Soccorso alpino.

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