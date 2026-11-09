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Farmaceutica, Cappellacci (Fi): "Nuovo Testo unico avvicini cura a cittadini"

'Anche industria deve poter investire senza cadere in giungla burocratica'

Ugo Cappellacci - Adnkronos
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09 novembre 2026 | 19.44
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Il nuovo Testo unico della legislazione farmaceutica dovrebbe produrre il cambiamento importante e sostanziale di avvicinare la cura ai cittadini. Questo è il primo aspetto che, evidentemente, interessa a tutti". Lo ha detto Ugo Cappellacci (FI), presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera, intervenendo all’evento "Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.

"C'è poi l’aspetto che riguarda l'industria farmaceutica - ha sottolineato - che le possa consentire di poter lavorare verso gli obiettivi, favorendo anche maggiori investimenti, senza cadere nella giungla degli adempimenti burocratici, attraverso una semplificazione a livello regionale. Inoltre, il nuovo Testo unico fa ordine in una legislazione oggi molto frammentata, che si è stratificata nel tempo e che ha bisogno di una revisione".

Secondo Cappellacci, tra i tanti aspetti sui quali il Testo unico impatta, "ce ne sono alcuni che sono più importanti di altri. Credo che l'aspetto più importante sia quello di facilitare la cura per il cittadino, accelerando le tempistiche, rendendo un farmaco accessibile in tempi più rapidi e, nello stesso tempo, incentivando l'industria a investire su quel farmaco. Oggi, soprattutto nel quadro internazionale, le difficoltà nascono quando i territori non sono capaci di valorizzare quello che è il contributo in termini di investimenti, non solo per la produzione ma anche per la ricerca" ha concluso.

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