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Farmaceutica, Mecchia (Chiesi): "Abbiamo una responsabilità etica verso ambiente e società"

"Ambiente e aria pulita e sana influiscono positivamente sulla salute respiratoria di noi cittadini"

Stefano Mecchia - (Adnkronos)
Stefano Mecchia - (Adnkronos)
11 giugno 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per noi di Chiesi l'industria farmaceutica ha un ruolo etico e sociale attraverso cui deve condividere i suoi obiettivi strategici per migliorare l'ambiente e la società e offrire opzioni terapeutiche per i nostri pazienti". Così Stefano Mecchia - Senior Director Communication & Corporate Public Affairs Chiesi Italy, intervenendo al convegno ‘Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato dalla farmaceutica alla Camera dei deputati. "Un evento, quello di oggi, in cui vogliamo sottolineare come ambiente e aria pulita e sana influiscano positivamente sulla salute respiratoria di noi cittadini" ha concluso.

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farmaceutica chiesi italia ambiente e società
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