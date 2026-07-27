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Caldo record, tregua sta per finire: anticiclone africano alla riscossa e si torna a 40 gradi

Impennata delle temperature già a partire da mercoledì, fase di caldo intenso fino almeno al 7 agosto

Bambino vicino a una fontana - (Ipa)
Bambino vicino a una fontana - (Ipa)
27 luglio 2026 | 08.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La tregua dal caldo record sta per finire, è in arrivo una quarta ondata con l'anticiclone africano che ci riporterà di nuovo a 40 gradi, secondo le ultime notizie di oggi lunedì 27 luglio. Dopo la recente flessione delle temperature, la nuova settimana vedrà una rapida e decisa riaffermazione dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo, spiegano i meteorologi. L'alta pressione di matrice nordafricana tornerà a dominare la scena meteo sul nostro Paese, dando il via a una nuova impennata termica che si farà sentire in maniera marcata soprattutto nella seconda parte della settimana.

Le previsioni

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, illustra l'evoluzione tecnica di questa nuova fiammata, spiegando che ci troveremo di fronte a un'ondata di calore particolarmente intensa. In quota, alla quota isobarica di riferimento di 1500 metri, i modelli evidenziano l'ingresso di isoterme comprese tra +22°C e +24°C. Valori di questo calibro indicano una massa d'aria decisamente rovente che, spingendosi verso il suolo, farà impennare le colonnine di mercurio già a partire da mercoledì 29 luglio, quando si registreranno i primi picchi di 36-38°C nelle pianure interne del Centro-Nord, anche 40°C poi nel weekend.

Prima di questo completo consolidamento dell'alta pressione, le primissime giornate della settimana vedranno tuttavia gli ultimi strascichi di un contesto atmosferico non del tutto stabile. Un'insidiosa goccia fredda in quota andrà infatti a posizionarsi in prossimità del Basso Tirreno, mantenendo un'atmosfera a tratti temporalesca tra lunedì e mercoledì. I settori più esposti a questo margine di instabilità saranno la Sicilia e le regioni del Basso Tirreno, dove si potranno verificare locali rovesci o temporali pomeridiani, prima di un generale e definitivo miglioramento.

Con l'assorbimento della goccia fredda meridionale, la cupola anticiclonica prenderà il pieno controllo di tutto il territorio nazionale. La seconda metà della settimana si preannuncia quindi caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, forte soleggiamento e tassi di umidità in progressivo aumento lungo le aree costiere e le pianure. Le temperature si manterranno su valori ben superiori alla norma del periodo, trascinando questa fase di caldo intenso fino almeno al 7 agosto.

Nel dettaglio

Lunedì 27. Al Nord: soleggiato. Al Centro: in prevalenza soleggiato. Al Sud: temporali dalla Campania verso Basilicata e Puglia.

Martedì 28. Al Nord: sole ovunque, temperature in aumento. Al Centro: soleggiato su tutti i settori. Al Sud: soleggiato e più caldo, ma con temporali su palermitano e trapanese.

Mercoledì 29. Al Nord: sole e caldo, instabilità sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: generalmente poco nuvoloso, temporali forti in Sicilia.

Tendenza: promontorio subtropicale con caldo intenso e cielo sereno ovunque.

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