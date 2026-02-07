circle x black
Federica Torzullo, oggi i funerali. Lutto cittadino ad Anguillara

Le esequie si terranno alle 14

Federica Torzullo (Fotogramma/Ipa)
07 febbraio 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si terranno oggi, sabato 7 febbraio alle 14, i funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno. Già sono decine i mazzi di fiori nella chiesa Regina Pacis: gli omaggi di amici, parenti, vicini di casa, attività commerciali, oltre a quelli istituzionali, sono stati già deposti di fronte all’altare. Il sindaco della città, Angelo Pizzigallo, ha scritto sui social come per oggi sia stato proclamato "lutto cittadino". "La tragica morte di Federica Torzullo ha colpito tutti, lasciando un senso di smarrimento difficile da colmare" ha commentato il primo cittadino.

La città, prosegue il sindaco, "si ferma per Federica: per una donna, una madre, la cui vita è stata spezzata da una violenza inaudita. Federica è stata uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni, che non può essere compresa, che può solo essere condannata con fermezza e senza ambiguità", ribadendo che "Anguillara Sabazia non dimentica. Federica resta nel cuore della sua comunità".

Il ricordo del collega: "Era riservata e sensibile"

"Di Federica ricordo il suo grande sorriso" racconta una collega della vittima Elisabetta Misiano. "Giovedì 8 gennaio abbiamo preso insieme il caffè e abbiamo parlato di lavoro, delle vacanze e del Natale. Venerdì mattina avevamo appuntamento: eravamo amiche, colleghe e parte di un sindacato. Avevamo un lavoro da svolgere insieme: venerdì la aspettavamo ma non l'abbiamo vista. Non ci siamo preoccupati lì per lì, mentre invece alle 12 ci hanno avvertito che Federica non si trovava. Non pensavamo una tragedia del genere".

Federica, prosegue la donna, "non parlava della sua sfera privata, parlavamo del figlio, di come ha gestito la sua carriera ma non ha mai parlato del marito né in bene né in male. Non sapevamo nulla nemmeno della separazione: lei era molto riservata, allegra, sensibile ma allo stesso tempo ha trattenuto questo suo segreto”. Infine un invito: “Parlarne. Con colleghi, con la famiglia, dire tutto. Non serve nascondersi, perché poi queste sono le conseguenze. In quei momenti qualcuno, anche il meno sospettabile, può aiutare".

