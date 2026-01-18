Si sono concluse, con l'apposizione dei sigilli, le operazioni di recupero del corpo ritrovato stamane nella ditta di Claudio Carlomagno, il marito della 41enne Federica Torzullo, scomparsa dallo scorso 8 gennaio. A quanto apprende l’Adnkronos le operazioni dei carabinieri della stazione di Anguillara, della compagnia di Bracciano e del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sono cominciate intorno alle 9:30 di questa mattina e si sono concluse alle 16:45. La salma sarà portata all’istituto di medicina legale a Roma.