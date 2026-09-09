circle x black
Cerca nel sito
 

Femminicidio A1, l'avvocato della famiglia Isceri: "Vella in cura da psichiatra? Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità"

Cosimo Miccoli , parlando con i giornalisti a margine dei funerali di Lorena Isceri svoltasi questo pomeriggio a Squinzano: "Forse poteva essere fatto qualcosa"

Femminicidio A1, l'avvocato della famiglia Isceri:
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 19.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il quadro giudiziario probabilmente è quello, però il pubblico ministero starà facendo anche tutte le altre sue valutazioni sulle quali noi non intendiamo interferire e sapremo nei prossimi giorni quali sono gli esiti di queste indagini anche di natura tecnico-investigativa". Lo ha detto l'avvocato Cosimo Miccoli, legale della famiglia di Lorena Isceri uccisa a Firenze il 3 settembre dal suo ex compagno, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia funebre svoltasi questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce.

Sul ruolo dello psichiatra che aveva in cura Federico Vella l'avvocato non entra nel merito ma si limita a dire che "qualcuno potrebbe aver letto male questo momenti di criticità e poteva essere fatto qualcosa". Nei giorni scorsi era infatti emerso che il 36enne era stato in cura per 15 anni da uno specialista che raggiunto dai microfoni del Tg1, a condizione di anonimato, aveva detto: "L'ultima volta che l'ho visto è stato la scorsa settimana. Era relativamente tranquillo, relativamente... non c'era nessun tipo di segnale. Non me lo sarei mai aspettato per come lo conoscevo e per quello che mi ha raccontato della relazione".

Sulla possibilità che Lorena fosse in vita al momento in cui è stata lanciata dal viadotto - come emerso dai primi risultati dell'autopsia - "è uno dei due quesiti che il pubblico ministero ha posto ai consulenti. Ci impiegheranno 90 giorni di tempo per produrre l'elaborato peritale e stabilire sia la risposta ufficiale. Il quesito è chiaro. Era emerso, per effetto di fughe di notizie, indiscrezioni giornalistiche, non so, il fatto che fosse viva. I consulenti hanno tenuto a dirmi che loro non sono ancora nelle condizioni di stabilire se è così oppure no". Prima di essere scaraventata dal viadotto "è stata percossa nel garage, caricata nel bagagliaio e poi portata per 20 minuti in giro fino a raggiungere il ponte dal quale è stata buttata giù".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
femminicidio psichiatra viadotto
Vedi anche
L’appello di Sal Da Vinci per la raccolta sangue promossa da Adnkronos e Avis domani a Roma: “Donare può salvare vite” - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza