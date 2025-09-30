circle x black
Femminicidio nel Beneventano, donna uccisa a colpi di pietra: si cerca il marito

La vittima aveva 49 ann

Femminicidio nel Beneventano, donna uccisa a colpi di pietra: si cerca il marito
30 settembre 2025 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 49 anni è stata uccisa a Paupisi, in provincia di Benevento. La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra mentre era nel letto al culmine di una lite dal marito. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove sorge l'abitazione della coppia. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito, un operaio di 58 anni.

A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sono stati i familiari, che hanno dato l'allarme. Nella casa, al primo piano abita la madre dell'uomo, sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. Inutili i soccorsi per la donna, rinvenuta nel suo letto.

Tag
omicidio delitto uccisione
