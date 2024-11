'Festival del Cuore 15', il 4 dicembre a 'Spazio Novecento' il Charity Gala per progetti di solidarietà

L'evento di beneficenza, giunto alla sua quindicesima edizione, vuole raccogliere fondi per aiutare in particolare ragazzi con patologie particolari, persone con disabilità, minori e donne in difficoltà.

Una serata di gala per aiutare chi ne ha più bisogno e raccogliere fondi per realizzare progetti di solidarietà, andrà in scena mercoledì 4 dicembre, a Roma, presso 'Spazio Novecento', all'Eur con il 'Charity Gala' organizzato dall’imprenditore romano Andrea Di Maso, in collaborazione con Atlanis. Questo evento di beneficenza, giunto alla sua quindicesima edizione, vuole aiutare in particolare ragazzi con patologie particolari, persone con disabilità, minori e donne in difficoltà, grazie anche al supporto di diversi personaggi dello spettacolo, le più alte cariche istituzionali del Paese e del mondo dello sport. Unendo le eccellenze della business community del territorio e della migliore tradizione del paese, contribuisce a rendere migliore la vita di tanti bambini malati di diverse patologie, attraverso un impegno congiunto che, edizione dopo edizione, diventa un appuntamento atteso e imperdibile per gli appassionati della moda, della musica e dello spettacolo e, al contempo, una fruttuosa risorsa e strumento di intervento sociale. Top secret il nome della madrina, l'organizzazione vuole sorprendere gli ospiti con diversi momenti spettacolari che coinvolgeranno i presenti.

Per il quindicesimo anno il Festival del Cuore (www.festivaldelcuore.it), il "Braccio Operativo" della Solidarietà del network di Andrea Di Maso è al fianco dei più deboli e di quelle piccole realtà che si adoperano a favore dei bisognosi (con un focus particolare sulle categorie fragili come ragazzi con particolari patologie, down e disabili in genere, minori e donne), che hanno poche o nessuna risorsa finanziaria su cui contare. "Il nostro evento charity vuole essere - anche grazie alla partecipazione di tanti amici delle istituzioni e del mondo imprenditoriale - un piccolo sostegno per chi ha bisogno", ha dichiarato Di Maso.

"Anche l'obiettivo di quest'anno sarà quello di raccogliere fondi per i bambini meno fortunati, ed in particolare questa volta daremo sostegno alla Lanterna di Diogene della cooperativa sociale onlus Agape che svolge anche Servizi di Assistenza Domiciliare rivolti ad anziani e persone con disabilità e dal 2012 gestisce Centri Socio-Educativi rivolti ad adulti e minori con disabilità. La struttura si occupa prevalentemente di adolescenti ed adulti, ponendo al centro la persona senza limiti di età, come riferimento e sostegno per tutte le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità mentale", ha aggiunto Di Maso. Tanti i partner dell’iniziativa, tra cui 06 Reunion Festival con il suo patron Sergio Serafini. "Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza, per questo è importante sostenere chi ha più bisogno. La solidarietà è il cuore di una comunità", ha tenuto a sottolineare Serafini.