Fiera del Levante, oltre 450 espositori: obiettivo superare 250mila visitatori

Oltre 450 espositori, il tutto esaurito degli spazi già raggiunto a giugno e l'obiettivo di superare i 250mila visitatori. Sono alcuni dei numeri della 89esima edizione della Fiera del Levante, che punta a rafforzare il ruolo della campionaria come luogo di confronto su economia, sociale, politica, cultura, sanità e ricerca. A fare il punto, intervistato da Telebari, è il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.

"È un'edizione che abbiamo voluto fortemente utilizzare su due leve: quella del dialogo, perché stiamo cercando di fare in modo che all'interno della settimana della campionaria i convegni, gli eventi e tutto quello che stiamo organizzando riportino al centro le dinamiche e i motivi di discussione della parte economica, sociale, politica e culturale", spiega Frulli. "Abbiamo l'opportunità di parlare di salute, di sanità e di tutto questo. Vogliamo riportare la centralità in questa storia incredibile che ha la Fiera del Levante".

Accanto agli eventi, resta centrale l'offerta commerciale. "Quest'anno abbiamo un numero di espositori che supera i 450 e già da giugno avevamo il sold out dal punto di vista degli spazi a disposizione", sottolinea Frulli. Il presidente evidenzia inoltre l'impatto economico della manifestazione: "Durante il discorso inaugurale daremo il valore reale di quello che sviluppa in termini di fatturato questa settimana. Dalle analisi e dagli studi che stiamo facendo sono numeri davvero importanti, speriamo di decine e decine di milioni di euro".

Sul possibile intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia inaugurale, Frulli spiega: "Abbiamo mandato un invito alla presidente del Consiglio, la presidente del Consiglio ci ha risposto che ci farà sapere a breve. Questo ci fa ben sperare". "Siamo fiduciosi che questa volta la presidente del Consiglio venga a inaugurare la campionaria della Fiera del Levante", aggiunge, sottolineando l'importanza di un suo intervento anche sui temi del futuro economico e sociale del Paese. Tra gli obiettivi dell'edizione c'è quello di garantire agli espositori "un risultato di vendita importante". Automotive e arredamento restano tra i settori principali, mentre l'aumento delle adesioni ha portato anche allo spostamento della Galleria delle Nazioni in un altro padiglione.

Ampio spazio sarà dedicato anche a convegni e iniziative su economia, sanità e ricerca, con appuntamenti organizzati con la Camera di Commercio, la Banca d'Italia e le Giornate del Mezzogiorno. Il 25 settembre è prevista inoltre una giornata dedicata alla ricerca con la partecipazione dell'Istituto Oncologico.

Il programma prevede anche concerti e spettacoli. Tra gli appuntamenti citati da Frulli, il tour 'Gipsy Kings Cantatour 2026' di Radio Bari e Telebari, condotto da Renato Ciardo, oltre ad altri artisti nazionali e internazionali. "Abbiamo scoperto un nuovo modo di utilizzare quel contenitore con risultati incredibili", afferma Frulli, ricordando la collaborazione di Regione e Comune. Sul fronte delle presenze, l'obiettivo è superare quota 250mila visitatori: "L'anno scorso eravamo a 248mila, io voglio superare i 250mila".

Per l'ingresso, Frulli invita a privilegiare l'acquisto online del biglietto, che costa 3 euro, rispetto ai 5 euro del biglietto acquistato fisicamente. "Vogliamo che tutti acquistassero il biglietto online proprio per questo motivo: facilità di ingresso, risparmiamo carta e poi risparmiamo anche qualche soldo in più perché costa di meno".

Tra le altre iniziative è previsto un appuntamento con l'Unicef, al quale sarà devoluto il 5% degli incassi dei biglietti. Il 19 settembre, giorno dell'inaugurazione, è inoltre previsto un concerto al Teatro Petruzzelli, organizzato dal teatro nell'ambito della collaborazione con la Fiera. "Questo è un ulteriore passaggio di connettere cultura, spettacolo, fiera, commercio in un'ottica diversa", sottolinea Frulli.

Quanto alla macchina organizzativa, "tutta la parte amministrativa con i contratti è stata chiusa" e sono in corso gli allestimenti degli spazi da parte degli espositori.