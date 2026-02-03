In un video diventato virale sui social network un pilota si sporge dal finestrino, apre la lattina di una bibita e versa il contenuto sul vetro per poi pulire il tutto con un panno. Secondo molti utenti si trattava di una bibita gassata, ma a sciogliere ogni dubbio ci pensa una collega, la pilota dell'American Airlines Joi Schweitzer.

Sui social network la donna spiega che nella lattina c'è della semplice acqua frizzante. "Nell'acqua frizzante non c'è zucchero, quindi non è appiccicosa, ma contiene una piccola quantità di acido naturale chiamato abito carbonico che aiuta a togliere lo sporco, gli insetti e gli escrementi di uccelli senza danneggiare il rivestimento del parabrezza", dice Schweitzer. Ovviamente, aggiunge non si tratta di "una procedura standard", ma di un trucchetto che il pilota in questo caso ha usato per risolvere velocemente il problema della visibilità. Magari i tempi erano stretti prima della partenza e senza aspettare una pulizia classica ha fatto da sé.

In caso di sporco più ostinato, come olio o grasso, è necessario ricorrere a detergenti ad hoc. Ma quando si tratta di insetti o piccoli residui l'acqua frizzante è perfetta. Parola di pilota.