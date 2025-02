"Sono stabili" le condizioni del neonato di 16 giorni, figlio di giovani genitori italiani, che ieri, venerdì 21 febbraio, è stato morso alla testa da un cane. Lo comunica oggi l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il piccolo è stato ricoverato per trauma cranico e sottoposto ad un intervento neurochirurgico. "La prognosi resta riservata", hanno precisato i medici. "Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti per valutare le condizioni del bimbo", afferma il bollettino medico. Al momento sarebbero stati esclusi danni neurologici.

L'aggressione da parte dell'animale è avvenuta ieri attorno alle 13.30, in un'abitazione nel quartiere di Novoli, la zona nord della città di Firenze. Dopo la nascita del bimbo, i genitori si erano trasferiti in casa dei nonni. Mentre era in corso un pranzo di famiglia, il cane di razza English Staffordshire Bull Terrier ha attaccato il neonato che era in braccio alla mamma. Il padre del neonato, 24 anni, ha cercato di fermare l'aggressione ed è rimasto leggermente ferito e scioccato: portato all'ospedale Careggi in codice giallo, in serata è stato dimesso.

Nell'abitazione di Novoli poco dopo l'incidente sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti, allertati dai sanitari del 118, e sono scattate le indagini al fine di ricostruire con precisione l'accaduto, ascoltando i testimoni. Anche il magistrato di turno della Procura è stato informato al fine di valutare eventuali provvedimenti. Un veterinario della Asl ha preso in carico il cane, per verificare, come primo atto, se l'animale era in regola con l'anagrafe canina.