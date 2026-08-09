Il grave incidente nella tarda mattinata di oggi in località 'Montesecco', nei pressi di Serracapriola su una provinciale che collega il Molise a San Paolo Civitate e Torremaggiore. Stavano rientrando dal lavoro

Un morto e otto persone ferite. E' il bilancio di in un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi nelle campagne nel Foggiano. Il furgone su cui viaggiavano gli otto passeggeri è uscito fuori strada e si è ribaltato. A quanto si apprende il mezzo trasportava dei braccianti, tutti marocchini, di ritorno dal lavoro nei campi in Molise.

E' accaduto in località 'Montesecco', nei pressi di Serracapriola su una provinciale che collega il Molise a San Paolo Civitate e Torremaggiore in provincia di Foggia.

Il ferito più grave, come riferisce all'Adnkronos il sindaco di Serracapriola Michele Leombruno, "è stato trasportato in ospedale in eliambulanza mentre altri tre passeggeri, anche loro in condizioni critiche, sono stati portati al pronto soccorso con altri mezzi. In tutto sono otto i feriti.

L'incidente è avvenuto lungo un tratto in rettilineo della provinciale che passa proprio sotto l'abitato di Serracapriola e che in genere non è molto trafficata.

"La tragica notizia dell’incidente stradale avvenuto oggi, che ha coinvolto nove braccianti agricoli residenti nella nostra Torremaggiore, uno dei quali ha purtroppo perso la vita e altri otto sono rimasti feriti, ci addolora profondamente. Erano lavoratori che stavano facendo ritorno a casa dopo una faticosa giornata trascorsa nei campi della nostra Capitanata. Donne e uomini che, con sacrificio e dignità, contribuiscono ogni giorno al lavoro agricolo e all’economia del nostro territorio". Così sui social network Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore in provincia di Foggia. "Una tragedia che colpisce tutti noi e davanti alla quale l’intera comunità si stringe nel dolore", aggiunge. "Alla famiglia della vittima rivolgo il più sentito cordoglio e la nostra sincera vicinanza", prosegue Di Pumpo. "Ai lavoratori rimasti feriti e alle loro famiglie giunga il nostro abbraccio, con l’augurio di una pronta guarigione. Esprimo la solidarietà mia personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità torremaggiorese".