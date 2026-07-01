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Frontale tra auto e gazzella dei carabinieri a Montebelluna, due militari in gravi condizioni

L'incidente, oltre ai militari, ha coinvolto una famiglia di quattro persone: padre ricoverato in condizioni di media gravità

Carabinieri - Fotogramma
Carabinieri - Fotogramma
01 luglio 2026 | 23.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due carabinieri sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Treviso a seguito di un incidente frontale avvenuto verso le ore 20 di stasera sulla strada provinciale 100 di Montebelluna. Entrambi i militari sono ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata. Sull'altra auto viaggiava una famiglia di quattro persone, padre, madre e due figli. Il conducente dell'auto è stato ricoverato in condizioni di media gravità all’ospedale di Conegliano, mentre la donna e i due figli all’ospedale di Montebelluna in condizioni non gravi. Oltre al Suem 118, sul posto è intervenuta la Polstrada di Vittorio Veneto che ha eseguito i rilievi.

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incidente frontale carabinieri ospedali
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