Formazione, alla Spes academy la lectio magistralis di Carlo Deodato su 'Architettura della sicurezza nazionale'

Sarà dedicata al tema dell’architettura della sicurezza nazionale e al ruolo delle istituzioni di governo nella tutela degli interessi strategici del Paese la Lectio Magistralis dal titolo 'Architettura della sicurezza nazionale: governance e leadership', che inaugurerà il corso di alta formazione 'Leadership, intelligence e difesa', diretto dal professore Mario Caligiuri e dal generale Massimo Panizzi, promosso dalla Spes academy Carlo Azeglio Ciampi. A tenere la Lectio sarà Carlo Deodato, segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri, che offrirà una riflessione sul ruolo della presidenza del Consiglio quale centro di impulso, coordinamento e indirizzo strategico dell’azione di governo, approfondendo i meccanismi attraverso cui vengono integrate le diverse amministrazioni dello Stato nella definizione e nell’attuazione delle priorità nazionali.

"In un’epoca in cui la tecnologia corre più veloce delle istituzioni e le minacce assumono forme sempre più ibride, la frontiera della sicurezza è sempre più cognitiva. Per questo la formazione della leadership non rappresenta soltanto un investimento educativo, ma una vera e propria infrastruttura strategica della Repubblica. Educare significa difendere; formare significa rafforzare la capacità del Paese di affrontare le sfide del futuro", afferma Valerio De Luca, direttore della Spes academy Carlo Azeglio Ciampi.

L’iniziativa conferma l’impegno della Spes academy nel promuovere un modello di alta formazione capace di integrare cultura istituzionale, competenze strategiche e visione internazionale, contribuendo alla crescita di una leadership consapevole delle nuove sfide che interessano la sicurezza, la competitività e la sovranità nazionale.