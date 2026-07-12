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Infermo di fuoco a Maracalagonis, incendio domato: il post della sindaca

Francesca Fadda: "Un grazie anche ai cittadini che hanno collaborato con senso di responsabilità, seguendo le indicazioni delle autorità"

L'incendio - (Foto dal profilo Facebook della sindaca del paese)
L'incendio - (Foto dal profilo Facebook della sindaca del paese)
12 luglio 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’incendio di ieri (sabato 11 luglio, ndr) è rientrato dopo circa quattro ore". Francesca Fadda, sindaca di Maracalagonis, comune in provincia di Cagliari in Sardegna, fa il punto sul rogo scoppiato. "A nome dell’Amministrazione Comunale desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Barracelli e a tutti coloro che hanno operato con professionalità, coraggio e spirito di servizio - si legge ancora nel post pubblicato su Facebook - Un grazie anche ai cittadini che hanno collaborato con senso di responsabilità, seguendo le indicazioni delle autorità. È questo lo spirito che ci permette di superare anche i momenti più difficili".

In un post di qualche ora prima Fadda aveva scritto: " Cari concittadini Il nostro paese sta vivendo ore di grande preoccupazione tra la via San Basilio e la via Fratelli Cervi. Sono stata informata da cittadini di via San Basilio e recata sul posto ho constatato la disperazione. Le fiamme stanno mettendo a dura prova il nostro territorio".

"Rivolgo un appello a tutta la cittadinanza: seguite esclusivamente le indicazioni delle autorità, evitate di raggiungere le aree interessate dall’incendio e lasciate libere le strade per consentire i soccorsi. Ogni comportamento responsabile può fare la differenza", aveva aggiunto concludendo: "Forza Maracalagonis. Insieme supereremo anche questa prova".

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Maracalagonis cagliari incendio Maracalagonis fuoco Maracalagonis cagliari news
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