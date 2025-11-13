circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, furto in casa di un noto ristoratore: rubati Rolex e gioielli

Il colpo nel quartiere Salario è stato molto rapido. A quanto apprende l'Adnkronos è durato una mezz'ora

Una volante della polizia (Fotogramma/Ipa)
Una volante della polizia (Fotogramma/Ipa)
13 novembre 2025 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rolex, gioielli e contanti. E' il bottino portato via dai ladri in appena mezz'ora. Tanto è durato, come apprende l'Adnkronos, il colpo messo a segno ieri sera in casa di un noto ristoratore romano, nel quartiere Salario a Roma. "Il nostro appartamento è sempre un viavai di persone. E così è stato ieri, la casa è rimasta vuota quei 30 minuti al massimo", racconta all'Adnkronos il ristoratore vittima dei ladri.

"Sono uscito alle 19.15 e sono rientrato alle 20.10 insieme a mia figlia. Quando abbiamo aperto la porta, ci siamo ritrovati di fronte a un caos incredibile. I ladri, che hanno portato via Rolex, gioielli, 1500 euro da un salvadanaio e altrettanti in contanti - continua -. Se ne sono andati senza che nessuno abbia fatto in tempo a notarli. Perfino il nostro cane, che solitamente abbaia a tutti, non è stato sentito". Sul posto, chiamati dal proprietario di casa, i poliziotti della Scientifica impegnati nei rilievi. (di Silvia Mancinelli)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
furto casa ristoratore furto appartamento furto ristoratore furti in villa furti salario
Vedi anche
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza