In una conversazione tra indagati, nell'inchiesta di Milano sugli accessi abusive alle banche dati che ha portato ieri a sei misure cautelari, si lasciava intendere di aver "intercettato" o "clonato" un account mail del Quirinale. Lo riporta il 'Corriere della Sera' secondo cui in una intercettazione uno degli indagati "lascia intendere di aver intercettato o essere riuscito a utilizzare abusivamente o a clonare, per il tramite di un gruppo denominato 'Campo Volo', un indirizzo email assegnato alla massima carica dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

Secondo quanto riporta il quotidiano, "dice Calamucci (uno degli indagati ndr) - 'Ho sentito un amico del Campo Volo, mi ha detto: 'Mi raccomando, stampatela da una stampante non riconducibile...'. Gli faccio: 'sì, guarda che noi l’abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a Mattarella con nome e cognome, che se vanno a vedere l’account è intestato al presidente della Repubblica e non vorrei che gli rompano le scatole... lo vedono che è diverso!'".

"E' una questione di sicurezza. Quando noi parliamo di un impegno forte che ci deve essere per la sicurezza non è solo quella per le strade ma la sicurezza dei nostri dati riservati. Utilizzare dati che non dovrebbero essere diffusi diventa un reato. Poi vengono utilizzati per battaglie interne. Questa storia dei dossier è inaccettabile. Noi lo diciamo da tempo". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani . "Anche l'uso finalizzato alla pubblicazione delle intercettazioni è una vergogna - ha detto - Abbiamo limitato l'uso delle intercettazioni. Ma è tutto un modello che non funziona. Infilarsi nella vita privata della gente per poi utilizzare i dati a fini economici o politici è davvero una minaccia alla democrazia. Per questo va estirpato subito, questo male. Non è escluso che poi questi dati possano essere usati anche da chi è nostro nemico anche dal punto di vista geostrategico. Non è escluso che li utilizzi la Russia o altri paesi che non sono nostri amici", conclude.