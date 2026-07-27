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Furto notturno in una pizzeria, il proprietario condivide sui social la foto del ladro

Daniele Lanzara, proprietario della pizzeria 'La Borgata' a Nocera Inferiore: "E' diventato difficile vivere e lavorare con serenità". E aggiunge: È in questo clima che nascono episodi estremi, come il caso Roggero"

Il post - (Da Facebook)
Il post - (Da Facebook)
27 luglio 2026 | 09.33
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

"Anche questa notte qualcuno è entrato in una delle nostre attività, portando via, come sempre, quel poco che si riesce a trovare in cassa". Inizia così il post di Daniele Lanzara, proprietario della pizzeria 'La Borgata' a Nocera Inferiore (Salerno) dopo il furto subito. "Il dato davvero allarmante è che, da qualche anno a questa parte, nella nostra città sembra si possa agire indisturbati: appartamenti, supermercati, banche e piccole attività come la nostra continuano a essere presi di mira", sottolinea.

"È ormai evidente che a Nocera, come probabilmente anche nei paesi vicini, sia diventato difficile vivere e lavorare con serenità. Chi ogni giorno apre la propria attività lo fa con la preoccupazione che, durante la notte, qualcuno possa vanificare sacrifici, impegno e anni di lavoro - scrive ancora Lanzara - La sensazione più frustrante è quella di avere le mani legate. Si ha l’impressione che le risposte non siano sufficienti a contrastare un fenomeno che continua a ripetersi, con il rischio di alimentare un crescente senso di impunità".

"È in questo clima che nascono episodi estremi, come il caso Roggero: quando le persone percepiscono di non essere adeguatamente tutelate, cresce la paura, la rabbia e il desiderio di difendere da sole ciò che hanno costruito. Ma una società in cui cittadini e commercianti arrivano a sentirsi soli di fronte alla criminalità è una sconfitta per tutti - conclude - Noi continueremo a fare il nostro lavoro con onestà, ma chiediamo che chi lavora e rispetta le regole possa sentirsi realmente tutelato".

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furto pizzeria nocera inferiore furto nocera inferiore foto ladro salerno news cronaca news
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