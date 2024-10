G7 Interno, a Mirabella Eclano camion vela 'Piantedosi grazie'

(dall'inviata Giorgia Sodaro) - "Ministro Piantedosi grazie". E' la scritta che campeggia su alcuni camion vela posti agli ingressi di Mirabella Eclando, dove da oggi al 4 ottobre si svolgerà il G7 dei ministri dell'Interno. La scritta, bianca su sfondo azzurro, è affiancata dal carro di Mirabella, ovvero l'obelisco alto 25 metri di legno e paglia intrecciata, simbolo della città e simbolo del vertice. I manifesti sono un omaggio del Comune al ministro che ha scelto Mirabella per l'evento. “Abbiamo vinto una sfida perché non era facile organizzare un evento così importante per un comune di 7.150 abitanti e abbiamo organizzato tutto alla perfezione in tempi relativamente brevi”, ha detto il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero.