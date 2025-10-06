circle x black
A Gardaland la montagna russa dei record: 50 milioni di visitatori a bordo di Shaman

la prima montagna russa permanente costruita in Italia e installata nel 1985 quest’anno celebra i suoi 40 anni di pura adrenalina

06 ottobre 2025 | 15.14
Redazione Adnkronos
Gardaland Resort festeggia un traguardo da brividi: sono ben 50 milioni gli Ospiti che ad oggi hanno sfidato le emozioni di Shaman, la prima montagna russa permanente costruita in Italia e installata nel 1985, che quest’anno celebra i suoi 40 anni di pura adrenalina.

Un risultato che arriva in un anno davvero speciale, quello del 50° anniversario di Gardaland Resort, e che coincide con l’avvio ufficiale della stagione più “spaventosamente memorabile” dell’anno.

Oggi a bordo dei treni di Shaman tra curve, discese e giri della morte hanno preso posto scheletri, zombie, e strambi personaggi pronti a sfrecciare fino a 70 km/h. Un percorso adrenalinico che regala brividi unici: curva di 180°, discesa di 25 metri, doppio “killer loop”, una “air time hill” capace di sollevare i visitatori dai sedili, due avvitamenti e un’elica finale di 360°.

Con questa corsa spettacolare continuano i 31 giorni consecutivi di Gardaland Magic Halloween, che trasformano il Resort in un mondo di divertimento e brivido per tutte le età, con diverse intensità:

•Venerdì sera dedicati ai più temerari, con atmosfere dark, aree zombi, horror dj set e colpi di scena mozzafiato.

•Giornate infrasettimanali e weekend per le famiglie, tra spettacoli magici, risate e quel pizzico di brivido che rende tutto indimenticabile.

