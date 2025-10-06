circle x black
Flotilla, oggi il rimpatrio di Greta Thunberg e altri attivisti: tra loro 15 italiani
06 ottobre 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla Global Sumud saranno rimpatriati oggi da Israele nei loro Paesi. Lo scrive Ynet News. La maggior parte, se non la totalità, degli individui che saranno rilasciati dalla detenzione israeliana saranno trasferiti in aereo in Grecia, da dove potranno proseguire verso i propri paesi d'origine, come comunicato dai rispettivi governi nella giornata di ieri.

Tra coloro che lasceranno Israele figurano 28 cittadini francesi, 15 italiani e 9 svedesi. Ventuno cittadini spagnoli sono rientrati separatamente in Spagna nella giornata di ieri. La Grecia invierà un aereo per 27 dei suoi cittadini e per la 22enne svedese. Tutti i voli saranno a spese dei Paesi che li hanno inviati. Il rilascio lascia ancora diversi stranieri in custodia israeliana, inclusi 28 cittadini spagnoli.

Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato su X che i 15 italiani rilasciati voleranno da Israele ad Atene nella giornata odierna e riceveranno assistenza per un successivo trasferimento in Italia. ''Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni'', ha aggiunto.

