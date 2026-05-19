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Gardaland lancia il primo K-Pop Festival in Italia: artisti coreani, live e show fino a notte

Il 13 e 14 giugno il parco ospita il primo festival italiano interamente dedicato al K-pop e alla cultura coreana. Attesi Rocky, Lightsum, Kisu e ospiti dei K-drama

Gardaland lancia il primo K-Pop Festival in Italia: artisti coreani, live e show fino a notte
19 maggio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Debutta in Italia il primo festival ufficiale interamente dedicato al K-pop. Il 13 e 14 giugno Gardaland Resort ospiterà il Gardaland K-Pop Festival, evento che porterà sul Lago di Garda artisti provenienti direttamente dalla Corea del Sud, tra concerti live, spettacoli di danza, incontri con protagonisti dei K-drama ed esperienze dedicate alla cultura coreana contemporanea.

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Il nuovo format, realizzato in collaborazione con K-Pop Italia e Kinetic Vibe, proporrà due giornate immersive con programmazione continua dalle 12 alle 23. Un evento pensato per rispondere alla crescente popolarità del K-pop anche in Italia, dove negli ultimi anni la domanda di concerti e contenuti legati alla musica coreana è aumentata in modo significativo.

Tra i protagonisti annunciati figurano ROCKY, per la prima volta in Europa, LIGHTSUM, KISU e HYUNY. ROCKY e KISU saliranno sul palco sabato 13 giugno, mentre LIGHTSUM e HYUNY si esibiranno domenica 14 giugno.

Nella line up anche Yeong Dee, considerato il primo DJ K-pop in Italia, già opening act del concerto degli Stray Kids a Milano nel 2022 e protagonista delle Aju Night nelle principali città italiane.

Il festival includerà anche ospiti legati al mondo dei K-drama, le serie coreane sempre più seguite dal pubblico italiano. Confermata la presenza di Park Min-Kyu, noto per la partecipazione al reality Netflix Single's Inferno, atteso sabato 13 giugno, e di Mun Jihu, ex membro del gruppo A-JAX e oggi attore tra cinema e televisione, presente domenica 14 giugno.

Ampio spazio sarà dedicato alla danza K-pop, elemento centrale della cultura musicale coreana. Il programma prevede masterclass, flash mob, dance show e sessioni di Random Dance aperte al pubblico. A guidare le attività saranno Nora Wong, la crew NTENSE, Chiara Franchina e K-Pop Veneto.

Per l’occasione, Gardaland prolungherà l’apertura del parco fino alle 23, trasformando il resort in un grande hub dedicato alla cultura pop coreana tra musica, danza, food ed esperienze immersive. L’evento si svolgerà all’interno del parco divertimenti affacciato sul Lago di Garda, con accesso alle oltre 40 attrazioni e al LEGOLAND Water Park Gardaland.

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