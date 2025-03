Dopo il prelievo coattivo di materiale biologico disposto dalla Procura di Pavia, Andrea Sempio ha accettato di parlare davanti a una telecamera, in un’intervista a Sky Tg24. Un’occasione per raccontare la sua versione dei fatti riguardo agli ultimi sviluppi giudiziari che lo vedono coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

In un colloquio registrato ieri mattina, Sempio ha scelto di parlare apertamente delle indagini in corso e delle accuse che, dopo 17 anni, tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi di cronaca più discussi in Italia. “La Procura vada pure a controllare. Non c'è nessun contatto tra me e Chiara, di nessun tipo. Non c'è nessun collegamento tra me e lei in quegli anni” ha affermato.

“Il dna? Io frequentavo la casa, quindi tracce mie in giro è molto probabile che ci siano. Solo dopo la casa è diventata una scena del crimine. Credo si tratti però di un dna da contatti con oggetti e non da contatto diretto. Un cuscino, una sedia, qualcosa che potesse essere stato messo a disposizione di un ospite”, le parole dell'indagato.