Garlasco, la difesa di Stasi: "Attende da 11 anni perizia Dna, qui perché è sua vita" - Video

18 dicembre 2025 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È venuto perché questa è una giornata importante: sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna e finalmente è arrivata la perizia. Era importante per lui esserci in questo momento, lui ha sempre partecipato al suo processo, è sempre stato presente a tutte le udienze e ci teneva ad esserci. Questa giornata ha un significato particolare per la difesa e per lui in prima persona perché la vita è la sua". Giada Bocellari, l'avvocata da sempre al fianco di Alberto Stasi, tutela il suo cliente dall'assalto dei giornalisti al termine dell'udienza dell'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto per cui Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come solo responsabile.

