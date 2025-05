Marco Poggi il 18 ottobre 2007, interrogato dai carabinieri, raccontò di aver visto sul computer della sorella Chiara, un anno prima dell'omicidio, una chat tra lei e il fidanzato Alberto Stasi da cui si capiva che i due si stavano scambiando un loro video intimo. Le rivelazioni del fratello minore della vittima saranno pubblicate sul prossimo numero di Giallo (Cairo Editore) in edicola da domani.

"I ragazzi possono essere venuti a conoscenza del video intimo di Chiara? Questa informazione può aver fatto venire a qualcuno di loro qualche strana idea sulla ragazza?", le domande che il settimanale solleva nel comunicato stampa con cui diffonde le anticipazioni. Gli amici di Marco Poggi, tra cui Andrea Sempio, il 37enne indagato nell'indagine alternativa sull'omicidio di Garlasco coordinata dalla procura di Pavia, usavano il computer che si trovava in stanza di Chiara Poggi per giocare ai videogiochi.

Il numero di Giallo in edicola domani mostra anche la foto dei quattro slip da donna usati, che vennero ritrovati in un sacchetto sul divano della villetta di via Pascoli il giorno dell'omicidio.