"E’ il più grande esame della mia vita. Studio ogni giorno le carte per prepararmi all’udienza preliminare. Sono contento, finalmente in aula potrò spiegare. L’apprensione c’è, nessuno può essere tranquillo in questa situazione". Ai microfoni del Tg2 Andrea Sempio, imputato per l’omicidio di Chiara Poggi, racconta come si sta preparando all’udienza del 25 febbraio prossimo davanti al gup di Pavia.

Dieci anni fa veniva indagato per la prima volta, poi archiviato e di nuovo indagato per il delitto. "La palla viene sempre rilanciata dalla difesa di Stasi, del condannato. Sempre quello è il motivo. La Procura ha sempre agito, come dichiarato la Procura stessa, su impulso della difesa di Stasi" spiega.

Sull’istanza di revisione che a breve i legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio del 13 agosto 2007 a Garlasco, depositeranno, Sempio aggiunge: "Io spero che ci sia perché se chiarisce la sua posizione si chiarisce anche la nostra, capiamo di più degli aspetti giuridici". Incontrare Stasi? "Al momento non è un mio desiderio" e su un confronto un domani, replica: "Non mi interessa".