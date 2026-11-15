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Garlasco, richiesta di revisione di Stasi sempre più vicina. Il genetista che ha fatto riaprire il caso: "Elementi clamorosi"

Ugo Ricci intervistato dal Tg1: "Ciò che sarà nella richiesta sarà in grado di ribaltare la sentenza di condanna di Alberto"

Alberto Stasi - (Ipa)
Alberto Stasi - (Ipa)
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15 novembre 2026 | 21.23
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

"Sono convintissimo che tutto ciò che sarà all'interno della richiesta di revisione sarà in grado di ribaltare quello che abbiamo trovato nella sentenza che ha accusato e condannato Alberto Stasi". A parlare al Tg1 è Ugo Ricci, il genetista forense che ha fatto riaprire il caso Garlasco, mentre si avvicina sempre di più la presentazione dell'istanza di revisione del processo che i legali di Stasi, al momento unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, faranno alla Corte d'Appello di Brescia.

La difesa di Stasi, in realtà, non svela le proprie carte anche se da giorni si paventa la presenza di "elementi clamorosi". Il lungo esame dei dati grezzi sulle analisi scientifiche del 2007 e recentemente consegnato avrebbe rivelato incongruenze e anomalie, viene specificato nel servizio del Tg1.

"Io e il dottor Linarello (genetista forense, ndr) ci siamo più volte interrogati se quello che vedevamo era davvero quello che veniva fuori dalle attività tecniche e investigative e abbiamo fatto più di una volta sobbalzi sulla sedia", ha concluso Ricci.

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