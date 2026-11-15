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Gli azzurri affrontano la nazionale del ct Van Bommel per un posto nei quarti di finale del torneo
Torna in campo l'Italia in Nations League. Oggi, domenica 15 novembre, la Nazionale di Roberto Mancini affronta il Belgio a Bruxelles nell'ultima partita del gruppo A del torneo, che vale un posto ai quarti di finale. Gli azzurri sono al momento primi nel girone a 10 punti, insieme alla Francia, mentre la squadra di Van Bommel è terza a 9 punti. Alla Nazionale basta un punto per avanzare, ma con un successo la qualificazione arriverebbe con tanto di primato nel girone. Calcio d'inizio alle 20:45.
Dove vedere Belgio-Italia? La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai su Rai 1. La sfida sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.
La prossima sosta per le nazionali è in programma dal 22 al 30 marzo.