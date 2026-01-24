circle x black
Gb, donna di Treviso trovata morta in casa a Bolton: fermato un uomo

Gloria De Lazzari, 45 anni, era originaria di Roncade. Il ritrovamento lunedì scorso. Indagini ancora in corso

Un'ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
24 gennaio 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 45 anni originaria di Roncade (Treviso), Gloria De Lazzari, è stata trovata morta nel suo appartamento di Bolton, in Inghilterra, lo scorso lunedì 19 gennaio. A darne notizia la BBC, che ha rintracciato la madre in Italia dove la donna ogni anno veniva a trovarla.

La polizia inglese ha fermato il presunto assassino, identificandolo in James Morton, 33 anni, che mercoledì è stato formalmente incriminato di omicidio.

Le indagini sono comunque tuttora in corso da parte della polizia del Greater Manchester che ha lanciato un appello a chiunque possa fornire informazioni utili alla risoluzione del delitto.

