Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave

E' accaduto in via Teresa Durazzo Pallavicini. Il ragazzino colpito a torace e addome

Ambulanza e polizia
28 febbraio 2026 | 21.32
Redazione Adnkronos
Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini. Il giovane, secondo quanto ricostruito, è stato accoltellato a torace e addome riportando profonde ferite. Sul posto il 118, la Croce Bianca di Bolzaneto e la polizia di Stato che avrebbe fermato un coetaneo di nazionalità albanese.

