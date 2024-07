Ricoverato al Gaslini, non sarebbe in pericolo di vita

Un neonato di 3 mesi è stato colpito alla testa durante una lite tra i genitori e ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova con un trauma cranico. E' successo la notte scorsa a Borzonasca, nel Levante di Genova. A chiamare l'ambulanza è stata la mamma del piccolo. Indagini per ricostruire l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità sono in corso da parte dei carabinieri. Il neonato non sarebbe in pericolo di vita.