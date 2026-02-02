circle x black
Cerca nel sito
 

Cosa significa per la psicologia se una persona è sempre gentile

"E' giusto esserlo solo quando ha senso, non quando è necessario proteggersi" avverte David Lazzari, presidente dell'Osservatorio benessere psicologico e salute

Una signora anziana viene accompagnata ad attraversare la strada (Fotogramma/Ipa)
Una signora anziana viene accompagnata ad attraversare la strada (Fotogramma/Ipa)
03 febbraio 2026 | 00.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al supermercato, in ufficio o per strada. Un gesto gentile fa la differenza. Può illuminare una giornata cominciata male e farci sorridere anche solo per un attimo. Ci sono persone gentili per indole, altri per educazione. "Essere gentili sempre, con chiunque e a qualunque costo, può trasformarsi in una strategia difensiva: un modo per evitare conflitti, disconferme o tensioni emotive, più che un'espressione autentica di apertura verso l'altro" spiega all'Adnkronos Salute lo psicologo David Lazzari, presidente dell'Osservatorio benessere psicologico e salute. "Il problema ovviamente non è la gentilezza in sé, ma la sua applicazione inflessibile. Quando un comportamento, anche positivo, diventa costante, indipendente dal contesto e dalle relazioni, può indicare una forma di rigidità più che una scelta libera".

In alcuni casi, fa notare Lazzari, "la gentilezza rischia di funzionare come un automatismo, non come una risorsa". Quello che fa la differenza vera è, quindi, "l'incapacità di differenziare, di dire 'no', di modulare il proprio comportamento in base alle situazioni". "La vera salute psicologica non sta nell'essere sempre gentili - avverte lo psicologo -, ma nell'essere sufficientemente liberi da poterlo essere quando ha senso e non esserlo quando è necessario proteggersi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gentilezza psicologia gentilezza psicologia oggi gentilezza cosa significa gentilezza cosa significa in psicologia
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza