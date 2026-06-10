Geopolitica, al Centro studi americano di Roma il 16 confronto su 'Spazio e Artico'

Il 16 giugno dalle 15,30 è in calendario presso il Centro Studi Americani di Roma la conferenza “Spazio e Artico: arene della competizione geopolitica contemporanea”, un progetto realizzato grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’evento è organizzato in collaborazione con Airpress, Aspen Institute Italia, European Council on Foreign Relations (ECFR), Geopolitica.info e Osservatorio Artico. L’incontro è l’appuntamento annuale che il Centro Studi Americani dedica all’analisi dello stato attuale e delle prospettive future delle relazioni internazionali alla luce dei più recenti sviluppi globali.

I saluti iniziali saranno affidati a Roberto Sgalla, Direttore del Centro Studi Americani, Arturo Varvelli, Head of the Rome Office and Senior Policy Fellow di European Council on Foreign Relations (ECFR) e Lorenzo Termine, Presidente di Geopolitica.info. L’evento si terrà in due panel distinti: i l primo, “Oltre l’orbita bassa, lo spazio”, tratterà il tema dello spazio come un ambito strutturalmente connesso alla competizione geopolitica globale: “Il settore spaziale sta andando incontro a una trasformazione profonda. Non più solo frontiera scientifica e di ricerca, ciò che si trova oltre l’atmosfera è oggi al centro dei calcoli strategici delle principali potenze. Dalla colonizzazione della Luna e di Marte alla militarizzazione delle orbite, passando per i data center orbitanti e le risorse che si possono ricavare dai corpi celesti, lo spazio costituisce il presente e futuro dell’odierna competizione geopolitica.” Le parole di Riccardo Leoni, analista di geopolitica e difesa della Redazione Airpress, che il 16 presenterà il paper.

Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, coordinerà il dibattito. Interverranno Simonetta Di Pippo, Professor of Practice di Space Economy e Direttore dello Space Economy Evolution Lab (SEE Lab), in SDA Bocconi, già Direttore di UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs), Gabriele Gambarara, Vice Presidente di ELT Group, Paolo Gaudenzi, Consigliere Scientifico del Consolato Italiano a Boston, Barbara Negri, Vice Direttore Scienza & Innovazione e Responsabile Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Il secondo panel, L’Artico: arena della competizione geopolitica, proporrà un’analisi approfondita della regione dell’Artico, in particolare cogliendo la natura integrata dei processi climatici, economici, tecnologici e politici che intervengono nel luogo e degli effetti che stanno generando.Presenterà il paper e coordinerà il dibattito Leonardo Parigi, Direttore di Osservatorio Artico e giornalista. Interverranno Giorgio Cuzzelli, generale di brigata dell’Esercito Italiano in congedo e docente della LUMSA, Lucio Martino, esperto di geopolitica, Agostino Pinna, Inviato Speciale per l’Artico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Somalvico, fondatrice e direttrice dell’Osservatorio di Intelligence sull’Artico della Società Italiana di Intelligence (SOCINT). “La regione artica rappresenta probabilmente un unicum anche a livello storico, difficilmente si è realizzato un cambiamento così rapido in termini ambientali e quindi politici in una porzione di pianeta così vasta”, commentano Leonardo Parigi e Marco Volpe, responsabili della redazione di Osservatorio Artico, la piattaforma di informazione dedicata all’Artico operativa dal 2018.

“Il cambiamento climatico e il suo impatto hanno un accento ben diverso a queste latitudini, sia per l’ampiezza del fenomeno - che ne trasforma le geografie e quindi apre scenari mai ipotizzati, sia per la rilevanza che assume in termini di politica internazionale e di economia. Un’onda di trasformazione che deve necessariamente essere non solo analizzata, ma soprattutto seguita in termini di evoluzione. Dal turismo agli aspetti della sicurezza, l’intera regione artica va messa oggi sotto una lente d’ingrandimento per capirne al meglio tutte le dinamiche del cambiamento. Una su tutte, l’aspetto di un’economia che sarà travolgente”. L’evento è aperto al pubblico ma è necessario l’accredito alla mail event@centrostudiamericani.org