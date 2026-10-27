L'attacco del giornalista al rapper a 'Lo Stato delle Cose', che parla anche di una recente sentenza di archiviazione
"Io posso fare feccia, ma tu la feccia la frequenti". Massimo Giletti, dopo una replica sui suoi profili social a Fedez, ha risposto così al rapper in diretta tv su Rai 3 a 'Lo Stato delle Cose'.
Il riferimento è alle "frequentazioni da cui non hai mai preso le distanze" attacca il giornalista che parla di "personaggi", entrambi condannati, "che stavano sempre vicino a te. Non è un problema mio se faccio un'inchiesta sulla 'ndrangheta e troviamo delle cose strane". Tutto è iniziato dopo che Fedez, intercettato per le strade di Milano da un inviato del programma per commentare le violenze a Milano – aveva detto di non voler rispondere, attaccando invece Giletti: "Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia".
Giletti, durante la trasmissione, parla anche di una sentenza appena arrivata con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento per diffamazione intentato dal rapper dedicati ai rapporti con Luca Lucci, capo ultrà della Curva Sud del Milan.