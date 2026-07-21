Giornata del self-care: prendersi cura della bocca primo passo per star bene

Adottare comportamenti quotidiani che contribuiscano a preservare il benessere nel tempo e non prendersi cura di sé solo quando emerge un problema di salute. È questo il significato più attuale del self-care: un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla consapevolezza e alla responsabilizzazione individuale. In occasione della Giornata mondiale del Self-Care (24 luglio), Haleon rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura della prevenzione e dell'educazione sanitaria, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo della salute orale quale parte integrante del benessere complessivo delle persone.

I dati del 'Global State of Health & Wellness 2025' di NielsenIQ mostrano che il 64% dei consumatori dell'Europa occidentale si considera proattivo nella gestione della propria salute e del proprio benessere. In questo contesto - riferisce la farmaceutica in una nota - la salute orale rappresenta uno degli esempi più concreti di come la prevenzione possa tradursi in gesti quotidiani capaci di generare benefici nel lungo periodo. La salute orale è sempre più riconosciuta come una componente integrante della salute generale e della qualità della vita, poiché la bocca consente di svolgere funzioni essenziali come mangiare, respirare e parlare: un cavo orale in salute contribuisce inoltre all'autostima, alle relazioni sociali e alla piena partecipazione alla vita quotidiana.

Secondo l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità), le malattie del cavo orale - che colpiscono circa 3,5 miliardi di persone nel mondo, con una prevalenza globale stimata pari al 45% - condividono molti dei principali fattori di rischio delle più diffuse malattie non trasmissibili, tra cui diabete, malattie cardiovascolari, tumori e patologie respiratorie croniche. Nonostante la loro diffusione, molte di queste condizioni sono ampiamente prevenibili attraverso comportamenti corretti e interventi tempestivi. Per questo motivo l'Oms richiama la necessità di favorire il passaggio "da un approccio prevalentemente curativo a uno maggiormente orientato alla prevenzione e alla promozione della salute".

"La prevenzione - afferma Consuelo Sanavia, dottore in Igiene dentale, past presidente Sisio (Società italiana della scienza dell'igiene orale) - rappresenta il primo strumento a disposizione delle persone per proteggere la propria salute nel tempo. Nel caso della salute orale, l'adozione di corrette abitudini di igiene orale e la consapevolezza del legame tra salute orale e salute generale possono contribuire in modo significativo al benessere individuale e alla qualità della vita. Promuovere la cultura della prevenzione significa aiutare i cittadini a compiere scelte più consapevoli e a mantenere più a lungo il proprio stato di salute".

La diffusione di comportamenti orientati alla prevenzione passa anche attraverso l'accesso a informazioni corrette e il supporto dei professionisti sanitari, che svolgono un ruolo fondamentale nell'accompagnare i cittadini verso scelte consapevoli. "Il self-care oggi non coincide soltanto con la gestione dei disturbi lievi, ma esprime un modo più consapevole di prendersi cura di sé", sottolinea Paolo Levantino, farmacista clinico e Past Secretary Fenagifar (Federazione nazionale associazione giovani garmacisti). "La vera sfida - continua - è trasformare la prevenzione da principio generale a pratica concreta, integrata nella vita di ogni giorno. In questo percorso, il supporto dei professionisti sanitari è fondamentale per promuovere l'educazione alla salute, sostenere l'adozione di corrette abitudini e offrire un orientamento qualificato in base ai bisogni della persona". In questo percorso, la farmacia continua a rappresentare uno dei presidi sanitari di prossimità più importanti, grazie alla capacità di offrire orientamento, supporto e consigli personalizzati sui comportamenti di prevenzione e sulla corretta gestione della salute quotidiana.

"La Giornata mondiale del Self-Care - dichiara Marco Dorigo, General Manager Italy & Southern Europe di Haleon - rappresenta un'importante occasione per riflettere sul ruolo che ciascuno di noi può svolgere nella tutela della propria salute. In Haleon, crediamo che la prevenzione e l'accesso a informazioni affidabili siano strumenti fondamentali per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli ogni giorno. La salute orale - conclude - è uno degli esempi più concreti di come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a prevenire e gestire condizioni molto diffuse, come sensibilità dentale e patologie gengivali, incluse forme più severe come la parodontite, generando benefici duraturi per il benessere individuale e contribuendo a un sistema salute più sostenibile".