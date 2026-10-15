"La sfida che interpella oggi le istituzioni, a partire dai dicasteri dell'Agricoltura e della Salute fino ai governi regionali, è il superamento degli steccati corporativi. Non ha più senso programmare lo sviluppo rurale ignorando le evidenze dell'immunonutrizione, così come la medicina non può prescindere dalla qualità agronomica delle materie prime"

Mentre la Giornata mondiale dell’alimentazione riaccende i riflettori globali sui numeri della sostenibilità, sulla tenuta delle filiere e sulle sfide produttive del pianeta, nel mondo della medicina si consuma una rivoluzione silenziosa ma radicale. "Una svolta che non intende rottamare il passato, ma allargarne lo sguardo oltre i confini ristretti in cui lo abbiamo costretto per quasi un secolo. Per decenni abbiamo interpretato il cibo attraverso le lenti, necessarie ma riduttive, della biochimica quantitativa: calorie ingerite contro calorie bruciate, grammi di carboidrati, bilancio lipidico e tabelle vitaminiche. Questa contabilità nutrizionale ha fatto la storia della dietetica moderna, ma oggi non basta più a spiegare la complessità del nostro organismo. La scienza ci mostra che un piatto non nutre semplicemente le nostre cellule, ma alimenta un vero e proprio ecosistema vitale che ospitiamo dentro di noi: il microbiota intestinale, quasi quarantamila miliardi di microrganismi che governano l’efficienza del nostro sistema immunitario e la stabilità metabolica. Prendere atto di questo cambio di paradigma significa compiere un salto culturale netto. Significa archiviare definitivamente la stagione delle diete punitive e l'illusione di scorciatoie diagnostiche senza basi scientifiche, come i fantasiosi test per le 'intolleranze' che per anni hanno imposto inutili privazioni. La nuova frontiera è inclusiva e rigorosa. L’analisi del microbioma si appresta a diventare un presidio diagnostico accessibile e ordinario, al pari del dosaggio della glicemia o della creatinina: una mappa esatta del nostro ecosistema interno che permette di intervenire non togliendo cibi a caso, ma fornendo informazioni molecolari mirate per favorire la biodiversità batterica e spegnere l'infiammazione silente". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è l'immunologo Mauro Minelli, professore di Nutrizione clinica all'università Lum 'Giuseppe Degennaro'.

Secondo l'esperto, "è esattamente a questo incrocio che la medicina incontra la terra. Non esiste salute dell’uomo senza salute del suolo. Nel quadro ormai ineludibile della One Health, l'agricoltura cessa di essere un mero comparto economico o produttivo per diventare il primo, fondamentale presidio di sanità pubblica. Un terreno vivo, ecologicamente integro e rispettato nelle sue dinamiche biologiche genera matrici alimentari ricche di fibre complesse, composti fenolici e principi bioattivi. Sono queste le molecole che dialogano con i nostri batteri residenti, istruendoli a produrre metaboliti protettivi. Se impoveriamo la terra, impoveriamo la capacità del cibo di proteggerci, moltiplicando i costi sociali e sanitari delle malattie croniche".

"La sfida che interpella oggi le istituzioni, a partire dai dicasteri dell'Agricoltura e della Salute fino ai governi regionali, è il superamento degli steccati corporativi. Non ha più senso programmare lo sviluppo rurale ignorando le evidenze dell'immunonutrizione, così come la medicina non può prescindere dalla qualità agronomica delle materie prime. Celebrare l'alimentazione oggi significa stringere un patto strategico tra chi coltiva i campi e chi si prende cura dell'uomo. La terra e il nostro intestino parlano la stessa lingua biologica: tutelare la ricchezza dell'una è l'unico modo per garantire la vita buona, sana e attiva dell'altro", conclude Minelli.