Giornata mondiale del donatore, il presidente dell'Avis: "Risorsa preziosa da tutelare"

"La Giornata mondiale del donatore di sangue è l’occasione per ribadire il valore della donazione volontaria che rappresenta il fondamento del sistema trasfusionale italiano. Oggi è fondamentale tutelare questi principi, la piena applicazione della Legge 219 e i donatori stessi, garantendo un utilizzo etico e trasparente dei dati e contrastando ogni tentativo di sfruttamento commerciale del dono. Allo stesso tempo, dobbiamo continuare a investire nell’autosufficienza nazionale di plasma, rafforzando la raccolta associativa, e assicurare la sostenibilità del sistema attraverso il rapido aggiornamento delle tariffe attualmente all’esame del Ministero della Salute. Difendere il dono significa garantire al Paese un sistema fondato sulla solidarietà, sulla sicurezza e sulla responsabilità collettiva". Lo afferma il presidente nazionale di Avis, Oscar Bianchi.

Anche per questi motivi, in occasione della ricorrenza, Avis, che conta oltre 1,3 milioni di donatori e più di 2 milioni di donazioni annue, promuove una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione per diffondere la cultura del dono e rafforzare la consapevolezza sull’importanza della donazione di sangue e plasma. Oggi Avis, in collaborazione con Altarea e Ferrovie dello Stato, sarà presente nelle stazioni di Padova Centrale, Milano Garibaldi, Torino Porta Susa e Roma Ostiense con stand informativi e materiale promozionale per sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue. Nelle stazioni verrà inoltre trasmesso lo spot della campagna 'Stendere un braccio'. Domani, 13 giugno, si terranno due appuntamenti principali: a Modena l’evento musicale 'Volontari per la vita', musica e solidarietà. Dalle 18 si esibiranno gli artisti di Amici Antonia, Senza Cri, Michele Ballo, Valentina Pesaresi, Plasma e Opi. Un concerto organizzato insieme al Ministero della Salute, al Centro Nazionale Sangue e alle principali associazioni del dono. Il 14 giugno Avis sarà protagonista anche a bordo dei voli Ita Airways, dove verrà diffuso un messaggio dedicato alla donazione. La campagna sarà inoltre visibile nelle lounge degli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate attraverso espositori e spot informativi. Nei giorni che precedono e seguono il 14 giugno, numerosi monumenti e sedi istituzionali in tutta Italia saranno illuminati di rosso per celebrare la ricorrenza, come moltissime saranno le iniziative, gli eventi di piazza, i convegni che avranno luogo nelle oltre 3.300 sedi italiane. Parallelamente, i contenuti della campagna saranno rilanciati sui social network dai partner di Avis Nazionale. In molte province verranno organizzate raccolte straordinarie di sangue, mentre diverse sedi promuoveranno eventi per famiglie, concerti, attività di benessere, anniversari associativi, campagne di sensibilizzazione sui mezzi pubblici e manifestazioni sportive come l’“Avis Run” in Monza e Brianza.