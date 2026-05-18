circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata patologie eosinofile, ematologa Iurlo 'fino a 5 anni per diagnosi'

'Una svolta dalle terapie con anticorpi monoclonali diretti contro l’interleuchina-5'

Provette con sangue - Foto Adobe
Provette con sangue - Foto Adobe
18 maggio 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

 

CTA

"Oltre un terzo dei pazienti attende tra 1 e 5 anni prima di arrivare a una diagnosi di sindrome ipereosinofila". Il percorso diagnostico della Hes "è complesso soprattutto per la necessità di escludere tutte le possibili cause secondarie o extra-ematologiche" della patologia rara, "incluse infezioni, patologie del sistema immunitario, dermatologiche e respiratorie, oltre ad allergie e reazioni avverse ai farmaci". Solo dopo questa prima fase di esclusione, "diventa centrale il ruolo dell’ematologo, chiamato a indagare eventuali forme mieloidi o linfoidi attraverso test molecolari sempre più sensibili e specifici, oltre alla biopsia ossea". Così l’ematologa Alessandra Iurlo, responsabile Struttura semplice Sindromi mieloproliferative-Ematologia policlinico di Milano,nella Giornata mondiale delle patologie eosinofile, che si celebra oggi 18 maggio, richiama l’attenzione sulle criticità della Hes, condizione rara, sottodiagnosticata che ha un’incidenza stimata intorno a 0,03 casi per 100mila abitanti l’anno e una prevalenza fino a circa 5 casi su 100mila, secondo dati della letteratura scientifica internazionale e studi epidemiologici condotti in Europa e negli Stati Uniti.

Le patologie eosinofile comprendono un ampio spettro di condizioni, sia reattive sia primitive, caratterizzate da un aumento persistente degli eosinofili – globuli bianchi coinvolti nella risposta immunitaria – che, se in eccesso," possono provocare danni anche severi a diversi organi, dal cuore ai polmoni fino al sistema nervoso". Sul fronte terapeutico, tuttavia, negli ultimi anni si registrano progressi importanti. “L’introduzione degli anticorpi monoclonali diretti contro l’interleuchina-5, come il mepolizumab – chiarisce l'esperta – ha rappresentato una svolta nella gestione della malattia, permettendo di ridurre in modo significativo la frequenza delle riacutizzazioni, con un profilo di sicurezza favorevole”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornata mondiale delle patologie eosinofile Hes Anti Il 5 mepolizumab
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza