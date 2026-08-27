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L'aggressione, soldi spariti e video oscuri: giallo su un giovane chef molisano morto a Nizza

Gianpiero Panichella è stato ritrovato cadavere il 25 luglio scorso. Sabato i funerali e il lutto cittadino a Riccia, suo paese d'origine. Sia la famiglia che il sindaco non credono all'ipotesi del suicidio: "Vogliamo la verità"

Polizia a Nizza e Gianpiero Panichella - Fotogramma e foto da Fb
Polizia a Nizza e Gianpiero Panichella - Fotogramma e foto da Fb
27 agosto 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dubbi e sospetti attorno alla morte di Gianpiero Panichella, giovane chef molisano trovato morto a Nizza lo scorso 25 luglio. Il caso, all'inizio rubricato come suicidio, non ha convinto la famiglia che ha chiesto e ottenuto ulteriori indagini.

I lividi, i 60mila euro in bonifici e la misteriosa aggressione

E al fianco dei genitori del giovane chef si è schierato anche il sindaco di Riccia, il paese in provincia di Campobasso di cui Panichella era originario e dove sabato 29 agosto si svolgeranno i funerali con il lutto cittadino. "Ci sono molti dubbi sulla morte di Gianpiero - riferisce all'Adnkronos il sindaco Pietro Testa - sul corpo del ragazzo è stata svolta l'autopsia e, a quanto mi hanno riferito i familiari che hanno nominato un loro perito, i lividi trovati sul corpo sarebbero incompatibili con una caduta dal balcone, il ragazzo potrebbe essere stato picchiato. Non solo - prosegue il sindaco - interrogativi restano aperti anche attorno a una serie di bonifici ingiustificati, per un totale di circa 60mila euro, fatti dallo chef pochi giorni prima di morire. E ancora: un'aggressione subita dal giovane una ventina di giorni prima della morte che lo ha portato a essere ricoverato sotto choc in una clinica psichiatrica. In quel periodo ai genitori non è stato consentito vederlo mentre persone a lui vicine in Francia l'avrebbero incontrato". Ultimo mistero "gli strani video, di quelli che fanno pensare alle sette sataniche, postati sui social. Insomma c'è bisogno di fare piena chiarezza - insiste Testa - questa vicenda è passata troppo inosservata".

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gianpiero panichella francia gianpiero panichella nizza
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