circle x black
Cerca nel sito
 

Anziano morto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, vicino di casa fermato per omicidio

Avrebbe cosparso di benzina la porta di casa e appiccato le fiamme. Tra i due ci sarebbero stati ripetuti screzi nel tempo

Auto dei carabinieri - (Fotogramma)
Auto dei carabinieri - (Fotogramma)
26 giugno 2026 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 42 anni è stato fermato per l'omicidio volontario di Giovanni Amenta, il 72enne morto nel rogo divampato nel suo appartamento di Lomazzo (Como) nella notte tra il 24 e il 25 giugno.

A cospargere di benzina la porta di casa e ad appiccare le fiamme - secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Como, che indagano coordinati dalla locale Procura - sarebbe stato il 42enne, vicino di casa dell'anziano. Tra i due ci sarebbero stati ripetuti screzi nel tempo, culminati nell'omicidio.

Amenta aveva problemi motori. Quando intorno alle 3.30 della notte il fumo ha invaso l'appartamento al primo piano della palazzina di via Somaini in cui viveva solo, è morto per le inalazioni. ﻿

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
como news incendio casa giovanni amenta anziano morto incendio casa lomazzo lomazzo incendio casa vicino
Vedi anche
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza