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Morte Giovanni Ferri a Garlasco, indagini in corso: due nuove nomine tra consulenti difesa per indagini

L'avvocato Gallo: "Nominati Francesco Maria Galassi e Immacolata Vitulli. Ecco cosa dobbiamo sapere"

Morte Giovanni Ferri a Garlasco, indagini in corso: due nuove nomine tra consulenti difesa per indagini
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10 novembre 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Poco fa, a Mattino Cinque su Canale 5, l'avvocato Fabrizio Gallo ha annunciato due nuove nomine tra i consulenti della difesa per le indagini sulla morte di Giovanni Ferri, avvenuta a Garlasco nel novembre 2010, tre anni dopo la morte di Chiara Poggi, dichiarando: "Noi abbiamo inteso di nominare il prof. Francesco Maria Galassi (medico e antropologo forense), che può darci un contributo - non sostituisce il Prof. Grimaldi, ma darà un contributo - e la dott.ssa Immacolata Vitulli, che diventa la nostra consulente grafologa. In base al deposito della nomina e conseguentemente la nomina, ho richiesto al pubblico ministero procedente di poter acquisire noi stessi, e poi verrà consegnato alla dottoressa Vitulli l'originale di quella parte di diario, perché per noi è importante risalire al momento in cui quel disegno è stato fatto, è assolutamente necessario sapere questo".

Sempre a Mattino 5 è intervenuta anche la moglie di Ferri: "Sono contenta che finalmente si possa sapere cos'è successo a mio marito, ma spero di non fare la fine di mio marito", ha detto commentando la riapertura delle indagini relative alla morte di Ferri, per la quale dopo 16 anni dai fatti si procede per omicidio volontario contro ignoti.

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