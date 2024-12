Il Giubileo 2025 è ormai alle porte, ma non tutti ne conoscono le origini e l'etimologia della parola che risale all'ebraismo. Yobel ossia capro. La festività ebraica era, infatti, annunciata, come spiega Padre Enzo Fortunato nella sua rubrica sul 'Sole24Ore', dal suono di un corno di capro. Quello di quest'anno, ce n'è uno ogni 25 anni, è dedicato alla Speranza. Si tratta di un anno speciale in cui i fedeli, seguendo una procedura particolare, possono richiedere la remissione dei peccati per sé o per altri.

I tempi del Giubileo

Il periodo giubilare va dall'apertura del Papa della Porta Santa di San Pietro del 24 dicembre all'Epifania dell'anno liturgico seguente ossia il 6 gennaio del 2026. In questo anno, si legge nella Bibbia, citata nell'articolo, "proclamerete la liberazione del Paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà se nella sua famiglia". "Durante questo anno si restituivano le terre agli antichi proprietari, si rimettevano i debiti, si liberavano gli schiavi e si lasciava riposare la terra. Nel Nuovo Testamento, Gesù si presenta come Colui che porta a compimento l'antico Giubileo, essendo venuto a predicare l'anno di grazia del Signore: è un annuncio di liberazione per i poveri, i prigionieri, i ciechi e gli oppressi". "In questo 2025 proviamo a recuperare le radici più autentiche del Giubileo per scoprire che quest'anno santo potrebbe rappresentare una straordinaria novità di pace, gioia, fraternità e cura del pianeta" conclude Padre Fortunato.