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Militante di Vannacci picchia un uomo in strada: "Tormentava la città da mesi" - Video

13 luglio 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fa discutere il video pubblicato sui social dall'imprenditore Giuseppe Barboni, iscritto al movimento Futuro nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci, che lo immortala mentre scaraventa a terra e poi colpisce con dei pugni un uomo che stava bloccando il traffico a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). "Questo iracheno sono mesi che tormenta la città – ha commentato lo stesso Barboni – e in sole 24 ore ha fatto il delirio più totale in città. Io, come si può vedere dal video, ero particolarmente tranquillo. Erano dieci minuti che bloccava il traffico senza motivo".

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