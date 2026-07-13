Fa discutere il video pubblicato sui social dall'imprenditore Giuseppe Barboni, iscritto al movimento Futuro nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci, che lo immortala mentre scaraventa a terra e poi colpisce con dei pugni un uomo che stava bloccando il traffico a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). "Questo iracheno sono mesi che tormenta la città – ha commentato lo stesso Barboni – e in sole 24 ore ha fatto il delirio più totale in città. Io, come si può vedere dal video, ero particolarmente tranquillo. Erano dieci minuti che bloccava il traffico senza motivo".