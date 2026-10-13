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Giustizia, De Camillis (Min. Lavoro): "Con nuovo progetto puntiamo a reinserimento lavorativo e inclusione"

"Tutor per l'autonomia aiuta chi esce da esecuzione penale a recuperare piena autonomia e ruolo nella società"

Romolo De Camillis - (Foto Adnkronos)
Romolo De Camillis - (Foto Adnkronos)
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13 ottobre 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'obiettivo del programma 'Una Giustizia inclusiva', sotto il profilo territoriale, è aiutare persone che si trovano in una condizione di particolare fragilità, ovvero coloro che si trovano all’interno del percorso di esecuzione penale, ad avere opportunità di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale". E' quanto affermato da Romolo De Camillis, direttore generale sviluppo sociale e aiuti alle povertà del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in occasione dell'evento 'Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l’esecuzione penale', organizzato a Palazzo Madama, a Roma, su iniziativa della senatrice e avvocata Erika Stefani, sottosegretario alla Giustizia, all'interno del quale sono stati presentati i primi risultati del piano nazionale.

"Da questo punto di vista il ministero della Giustizia da anni è organismo intermedio del nostro programma nazionale, con l'obiettivo di dedicare azioni specifiche a queste persone, che escono da un percorso di esecuzione penale e possono essere accompagnate ad un pieno reinserimento nella vita lavorativa e nel loro contesto sociale".

"La figura del tutor per l'autonomia serve proprio a offrire gli strumenti e le opportunità per poter uscire da una condizione di marginalità e poter recuperare piena autonomia e ruolo all'interno dei nostri contesti sociali", conclude De Camillis.

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Tag
Giustizia inclusiva reinserimento lavorativo inclusione sociale
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