Trovato un cadavere sul Gran Sasso. Presumibilmente si tratta del ragazzo tedesco scomparso diversi giorni fa proprio nella zona del ritrovamento. Una squadra di forristi, tecnici specializzati nel soccorso in forra, del Soccorso Alpino e Speleologico lo hanno individuato lungo la forra di Fossaceca, sul Monte Prena. Recuperata quindi la salma.

Il corpo sarebbe quello di Lewin Weituschat, il giovane universitario in Italia per il programma Erasmus scomparso diversi giorni fa nella zona del ritrovamento e il cui zaino è stato recuperato dai Vigili dl fuoco dell'Aquila in località Calderone.