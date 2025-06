Greta Cristini vince Premio Unipol Opening New Ways of Journalism

Greta Cristini è la vincitrice della quarta edizione del premio speciale 'Opening New Ways of Journalism', promosso dal gruppo Unipol nell'ambito della 46esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Lo ha deciso la giuria composta da Vittorio Verdone, direttore 'Communication and Media Relations' del Gruppo Unipol, Fernando Vacarini, responsabile 'Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR' del Gruppo Unipol, Derrick de Kerckhove, accademico e direttore scientifico di Media Duemila, Maria Pia Rossignaud dell’Osservatorio TuttiMedia, nonché da Francesco Oggiano, editor at large di Will Media, e Sofia Pasotto, giovane attivista per clima e divulgatrice, e Fjona Cakalli , conduttrice tv, divulgatrice, tech influencer, premiati delle scorse edizioni del premio.

Cristini, a parere della giuria si è distinta per la sua capacità di raccontare scenari complessi di attualità internazionale con chiarezza, rigore e profondità, rendendo accessibili al grande pubblico temi di geopolitica spesso riservati a un'audience specialistica. Il suo approccio unisce competenza analitica, cura dell’informazione e utilizzo consapevole dei new media, strumenti attraverso i quali riesce a creare un dialogo costruttivo con una comunità di lettori attenta e partecipe. La giuria ha riconosciuto in Greta un esempio di nuova comunicazione giornalistica: efficace, responsabile e orientata alla comprensione del cambiamento globale.

L'utilizzo dei new media, le modalità di interlocuzione e ingaggio del pubblico e il rispetto della deontologia giornalistica sono alcuni aspetti che sono stati evidenziati dal Premio Unipol 'Opening New Ways of Journalism', assegnato fin dalla prima edizione a giovani comunicatori che hanno contribuito alla sensibilizzazione del pubblico sui temi trattati dal magazine 'Changes'.

Tema dell’anno è 'Geopolitica, media e cambiamento: raccontare il mondo che evolve', che sarà discusso sabato 21 giugno alle ore 18.30 nell’ambito degli appuntamenti in programma del 'Premio Ischia di Giornalismo'. A discuterne: Derrick de Kerckhove, accademico e direttore scientifico di Media Duemila; Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR del Gruppo Unipol, Greta Cristini vincitrice della IV edizione del premio 'Unipol New ways of Journalism'. Modera: Vittorio Verdone, direttore 'Communication and Media Relations' del Gruppo Unipol. L’evento potrà essere seguito in diretta sui canali social del 'Premio Ischia di Giornalismo' e sarà realizzato anche in forma di podcast che potrà essere seguito sulle piattaforme del 'Premio Ischia' (Spotify - Apple - YouTube). La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 46°edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo il 20 e 21 giugno a Lacco Ameno. Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae. Partner della manifestazione Sky Tg24 – Italpress e Data Stampa srl.

Greta Cristini, 32 anni, è analista geopolitica, reporter e scrittrice. Laureata in Sorbona e già avvocata anticorruzione negli Stati Uniti, è tornata in Italia dopo 8 anni fra Parigi, Bruxelles e New York. Dal marzo 2022 ha seguito sul campo la guerra russo-ucraina e nell’ottobre 2023 si è recata per oltre un mese in Israele e in Palestina per coprire la guerra in Medio Oriente, scrivendo per testate come 'Limes', 'Il Messaggero', 'Huffington Post'. Nel 2023 ha pubblicato 'Geopolitica. Capire il mondo in guerra' (Piemme) con la prefazione di Lucio Caracciolo. Autrice e voce del podcast 'Il Grande Gioco' e curatrice della newsletter 'Extrema Ratio', tiene seminari e conferenze presso aziende e università ed è ospite in tv per commentare l’attualità internazionale. È ora in libreria con il suo ultimo libro edito da Giunti in collaborazione con la Marina Militare sul primo dispiegamento del Gruppo Portaerei Italiano in Indo-Pacifico che ha seguito a bordo della portaerei Cavour nel settembre 2024.